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Царьград

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Терехов: Гомельская область второй год подряд намолотила миллион тонн зерна

Терехов: Гомельская область второй год подряд намолотила миллион тонн зерна

На областном фестивале-ярмарке «Дажынкі-2026» в Калинковичах заместитель премьер-министра Александр Терехов отметил, что Гомельская область второй год подряд намолотила более миллиона тонн зерна.

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