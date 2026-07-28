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Европейская страна пострадала из-за отсутствия туристов из России

Европейская страна пострадала из-за отсутствия туристов из России

На Греции сказалось отсутствие туристов из России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследовательскую организацию Институт ассоциации греческих туристических предприятий (INSETE), сильнее всего пострадала Северная Греция, в том числе Салоники и Халкидики.

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