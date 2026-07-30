Trump Admin Set To Ban Chinese Robots In "Economic Security" Push The Federal Communications Commission is planning to unveil a series of new trade restrictions on Tuesday afternoon that will ban imports of Chinese humanoid and quadruped robots, as well as connected power inverters.
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