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Политика как она есть

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Маск прокомментировал свое назначение в администрацию Трампа

Маск прокомментировал свое назначение в администрацию Трампа

Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал свое назначение на должность главы Департамента эффективности государственного управления в администрации нового президента США Дональда Трампа.

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