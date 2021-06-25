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В Казахстане начато производство препарата для лечения рака щитовидной железы

В Казахстане начато производство препарата для лечения рака щитовидной железы

22 июня 2021 года, в республиканском государственном предприятии «Институт ядерной физики» была произведена первая промышленная партия радиофармпрепарата Натрия йодид (131I) для лечения заболеваний щитовидной железы, включая рак щитовидной железы.

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