Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Галкин* опубликовал свежий семейный портрет с Пугачевой, детьми и Орбакайте

Галкин* опубликовал свежий семейный портрет с Пугачевой, детьми и Орбакайте

Юморист Максим Галкин* разместил на своей странице в соцсети свежее семейное фото. На снимке он позирует рядом с женой Аллой Пугачевой, их двумя детьми Гарри и Лизой и старшей дочерью певицы — Кристиной Орбакайте.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Да, на..ер вообще его вспоминать?
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15 час.
ВД
Вовладар Даров
Какая сногсшибательная новость! Сенсация!
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12 час.

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