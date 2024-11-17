Галкин* опубликовал свежий семейный портрет с Пугачевой, детьми и Орбакайте

Юморист Максим Галкин* разместил на своей странице в соцсети свежее семейное фото. На снимке он позирует рядом с женой Аллой Пугачевой, их двумя детьми Гарри и Лизой и старшей дочерью певицы — Кристиной Орбакайте.
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