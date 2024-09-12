Пентагон захотел смоделировать последствия ядерного взрыва в России и Европе

Контракт министерства обороны США с одной из местных компаний на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор предполагает расширение ареала моделирования подобных ситуаций на страны Восточной Европы и Россию.
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