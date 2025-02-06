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Блог частного инвестора

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Российский рынок продолжил рост

Российский рынок продолжил рост

В четверг, 6 февраля, российский рынок с открытия и до самого вечера сохраняет положительную динамику на фоне продолжающих периодически поступать сообщениях о непубличных контактах между представителями Москвы и Вашингтона.

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