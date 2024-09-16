В западном сегменте интернета сейчас активно обсуждаются действия ВСУ в Глушковском районе Курской области.
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В западном сегменте интернета сейчас активно обсуждаются действия ВСУ в Глушковском районе Курской области.
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