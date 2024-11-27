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Крымское информационное агентство

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Как и почему Запад пытается нарушить межнациональное согласие в Крыму?

Как и почему Запад пытается нарушить межнациональное согласие в Крыму?

Фото из личного архиваПодрыв межнационального согласия в Крыму рассматривается противниками России, как один из ключевых элементов ослабления её позиций в Черноморско-Средиземноморском регионе, но у российских властей есть «противоядие».

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