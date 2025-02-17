Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Израиле предупреждают Россию: Британия способна на чудовищную провокацию

В Израиле предупреждают Россию: Британия способна на чудовищную провокацию

Для срыва мирных переговоров между США и Россией может быть атакован атомный объект. Об этом в эфире болгарского видеоблога «Поглед Инфо» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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