Изображение сгенерировано ИИ© Сгенерировано ИИВчера 9,4K прочитали Владимир Корнилов Вот и завершился юбилейный саммит НАТО, о котором так долго говорили накануне и с которым украинский режим связывал значительные надежды.
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