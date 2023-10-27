Глава СКР Бастрыкин взял на контроль ситуацию с сыном актёра Владимира Епифанцева

Над сыном актёра издевается сын председателя Российско-Израильского делового совета Рената Ягудаева. Фото: из открытых источников Конфликт случился в элитной школе имени Мигеля Эрнандеса в Пресненском районе Москвы.
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