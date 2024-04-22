«Интер» набрал 86 очков после 33 туров Серии А. Рекорд у «Юве» – 87 в 2014-м и 2019-м

Команда под руководством Симоне Индзаги одолела «Милан» (2:1) в дерби и досрочно завоевала скудетто. Отрыв между двумя миланскими клубами составил 17 очков, которые уже невозможно отыграть за 5 туров до окончания чемпионата.
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