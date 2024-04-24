Психолог Ковалевская: чрезмерный родительский контроль через гаджеты может обернуться проблемами в семье

Некоторые взрослые пытаются использовать гаджеты для контроля за всеми сторонами жизни детей. Однако такой подход может стать причиной проблем в семье, рассказала психолог Александра Ковалевская в беседе с «ФедералПресс».
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