Врач Соломатина: овощи и фрукты защитят кишечник от рака

Овощи, фрукты, ягоды и цельнозерновые крупы могут снизить риск развития рака кишечника за счет содержания клетчатки, которая очищает кишечник, подкармливает полезные бактерии и поддерживает иммунную систему.
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