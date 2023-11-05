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Стулья из фанеры своими руками: подробное описание процесса изготовления

С появлением новых материалов для изготовления мебели фанера не перестает быть актуальной. Для многих домашних мастеров такая технология изготовления — экономия, тогда как для других потребителей — это возможность реализовать свои творческие умения.

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