Стулья из фанеры своими руками: подробное описание процесса изготовления

С появлением новых материалов для изготовления мебели фанера не перестает быть актуальной. Для многих домашних мастеров такая технология изготовления — экономия, тогда как для других потребителей — это возможность реализовать свои творческие умения.
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