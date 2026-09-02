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Бизнес журнал. Урал

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В Свердловской области за полгода обнаружили 14 «черных кредиторов»

В Свердловской области за полгода обнаружили 14 «черных кредиторов»

Среди нелегальных кредиторов в Свердловской области большинство — физические лица, которые выдают займы людям с высокой долговой нагрузкой, получившим отказ в банках и МФО.

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