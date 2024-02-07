Der Spiegel: Германия хочет забрать себе активы компании «Роснефть»

Представители российской компании «Роснефть» были приглашены на слушания в Министерство экономики Германии, чтобы обсудить вопросы, связанные с национализацией активов компании немецким нефтяным сектором.
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