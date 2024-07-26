ВС РФ готовят наступление на Гуляйполе – Bild

Подразделения ВС РФ концентрируются возле города Пологи в Запорожской области, чтобы оттуда наступать на Гуляйполе: Об этом сообщило немецкое издание Bild, ссылаясь на слова украинского ветерана, поддерживающего контакт с бойцами на передовой.