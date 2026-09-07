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Муж погиб, дочь растила одна, а в 64 года стала актрисой: драматическая судьба Альбины Евтушевской

Муж погиб, дочь растила одна, а в 64 года стала актрисой: драматическая судьба Альбины Евтушевской

Она не поступала в театральный институт, не мечтала о сцене и не ходила годами по кастингам. Большую часть жизни Альбина Евтушевская была связана с совершенно другим миром — текстильным производством.

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