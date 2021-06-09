В ВВО в ходе «северного завоза» будет доставлено более 33,5 тысяч тонн грузов

В ВВО в ходе «северного завоза» будет доставлено более 33,5 тысяч тонн грузов

В частности отдаленные гарнизоны и маяки ВВО получат ГСМ и твердое топливо, продовольствие, вещевое имущество, медикаменты.

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