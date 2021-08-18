Польский генерал допустил захват части Польши российскими войсками

Картина дня. ФинансыВоенное делоПольский генерал допустил захват части Польши российскими войскамиПотеря Польшей восточных областей в ходе наступления российской армии лишает страну возможности защищаться.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПЖПрохожий по жизниИ какой идиот сделал тебя только генералом? Ты же генералиссимус! Дойти до этого смог только ты, и только ты!Nikolay StepanovОни же недавно моделировали войну с Россией и проиграли её вдрызг. Министра обороны - на хуй. А теперь просят у США оружие поновее.Комментировать
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