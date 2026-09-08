"Сочи" арендовал у ЦСКА защитника Артема Гурьева до конца сезона

Клуб "Сочи" взял в аренду защитника Артема Гурьева у московского ЦСКА до конца сезона. В прошлом сезоне 23-летний игрок выступал за "Филадельфия Флайерз" в НХЛ и провел в общей сложности 35 матчей в АХЛ и ECHL.