"Сочи" арендовал у ЦСКА защитника Артема Гурьева до конца сезона

Клуб "Сочи" взял в аренду защитника Артема Гурьева у московского ЦСКА до конца сезона. В прошлом сезоне 23-летний игрок выступал за "Филадельфия Флайерз" в НХЛ и провел в общей сложности 35 матчей в АХЛ и ECHL.
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