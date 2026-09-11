Чемпионат России по футзалу. 3-й тур. КПРФ сыграет с «Газпром-Югрой», «Тюмень» против «Новой генерации», другие матчи

С 10 по 14 сентября пройдут матчи третьего тура чемпионата России по футзалу. БЕТСИТИ Суперлига по футзалу 3-й тур Первые матчи 10 сентября Кристалл – ТЗМС Тула – 2:4 (1:4) 11 сентября Тюмень – Новая генерация – 17.
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