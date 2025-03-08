Турция впервые за девять лет примет участие в учениях Red Flag в США

Турция впервые с 2016 года примет участие в учениях Red Flag в Соединенных Штатах. Приостановка присутствия республики на учениях была связана в том числе с ее выходом из программы по производству истребителей F-35, сообщила турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники.
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