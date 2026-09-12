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ИА Регнум

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Политологи оценили дебаты представителей партий перед выборами в Госдуму

Политологи оценили дебаты представителей партий перед выборами в Госдуму

В России 12 сентября завершились теледебаты представителей партий перед выборами в Госдуму. Они проходили с 31 августа на федеральных каналах.

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