ЕС предает Словакию ради Украины

Эксперты назвали причины визита премьера Словакии Роберта Фицо в Москву @ Darko Vojinovic/AP/ТАСС Tекст: Анастасия Куликова,Евгений Поздняков Визит Роберта Фицо в Москву шокировал Запад и вызвал истерику на Украине.
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