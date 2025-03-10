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Царьград

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Чёрный день календаря. 10 марта: давка во дворце спорта Сокольники. 21 человек погиб мгновенно

Чёрный день календаря. 10 марта: давка во дворце спорта Сокольники. 21 человек погиб мгновенно

Зрители кинулись за редкой и дефицитной жевательной резинкой и погибли в давкеСтрашную трагедию, которая разыгралась 10 марта 1975 года во дворце спорта "Сокольники", многие годы держали в тайне.

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