Илон Маск похвалил китайских конкурентов Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск похвалил производителей электромобилей из Китая. Во время отчета о прибылях и убытках за четвертый квартал руководитель компании Илон Маск заявил, что чувствует жесткую конкуренцию со стороны автопроизводителей Китая.
Глава компании Tesla Илон Маск похвалил производителей электромобилей из Китая. Во время отчета о прибылях и убытках за четвертый квартал руководитель компании Илон Маск заявил, что чувствует жесткую конкуренцию со стороны автопроизводителей Китая.
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