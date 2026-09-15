Юрист Чупырь: для пенсионеров нет льгот по налогу на проценты со вкладов

Каких-либо льгот для пенсионеров по налогу на проценты со вкладов в России не предусмотрено. Об этом 360.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Екатерина Андреев...
- Екатерина Андреев...
- Кушнер: переговор...
Я не против НДФЛ с дохода от вклада, но при условии, ,что не будет инфляции. Обесценивание вкладов, хоть как-то покрывали проценты.