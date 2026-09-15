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Юрист Чупырь: для пенсионеров нет льгот по налогу на проценты со вкладов

Юрист Чупырь: для пенсионеров нет льгот по налогу на проценты со вкладов

Каких-либо льгот для пенсионеров по налогу на проценты со вкладов в России не предусмотрено. Об этом 360.

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