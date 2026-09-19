Как в СССР появилось «Птичье молоко» — культовое лакомство нескольких поколений

Вкусный воздушный десерт «Птичье молоко» был одним из любимых лакомств советских людей. Когда вспоминают вожделенные дефицитные продукты, то его называют почти всегда.
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