UFC 299 кард участников – кто дерется 10 марта, весь список бойцов, основной и предварительные карды

10 марта в Майами (США) пройдет 299-й турнир сильнейшей лиги мира по смешанным единоборствам — UFC. В главном событии вечера состоится титульное противостояние в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой.
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