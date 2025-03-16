Украинские суды пять раз освобождали убитого в Одессе неонациста Ганула

Украинский неонацист Демьян Ганул, убитый в Одессе, минимум пять раз избегал наказания благодаря решениям местных судов Как пишет РИА Новости, суды в Одессе дважды прекращали преследование Ганула за хулиганство — в апреле 2019-го и июне 2023 года.