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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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США восстановят две военные базы времён холодной войны

США восстановят две военные базы времён холодной войны США приняли решение вернуться на две военные базы времён холодной войны.

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