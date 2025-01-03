Шведская активистка Грета Тунберг вдруг явилась на митинг оппозиции в Грузии

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг отмечает свое 22-летие. В 2018 году она приобрела популярность как самый известный подросток, однако в последние годы ее заявления о климате стали сопровождаться политическими лозунгами.
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