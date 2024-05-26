Голкипер "Краснодара" Сафонов отказался отвечать на вопросы про "ПСЖ"

Российский голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов после победы над московским "Динамо" в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) отказался говорить с журналистами на тему своего вероятного перехода в "ПСЖ".
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