БОЙЦА ZOV УНИЗИЛИ НА ВЕСЬ САМОЛЁТ. РАСПЛАТА НАСТУПИЛА ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

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СК России возбудил уголовное дело по факту нарушения прав участника СВО, которого сняли с авиарейса в городе Москве.

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Комментарии
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АЛ
Александр Ляхов
Дурь людская. Баба стерва. Достаточно было сделать замечание и невступать в пререкания с пассажиром.
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53 мин.
Рудольф Рагозин
только так!
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33 мин.
Vasil Cornev
Вот у дуры на поводу пошел пилот, надо сказать, что он мог спокойно все разрулить! Это не мужик, если он не понимает , что значит для солдата после госпиталя, после войны попасть домой! Козел он и я бы ему в морду плюнул! А эту курву накачанную силиконом, отправил бы работать на трассу , плечевой.
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30 мин.

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