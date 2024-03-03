БОЙЦА ZOV УНИЗИЛИ НА ВЕСЬ САМОЛЁТ. РАСПЛАТА НАСТУПИЛА ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

Vasil Cornev

Вот у дуры на поводу пошел пилот, надо сказать, что он мог спокойно все разрулить! Это не мужик, если он не понимает , что значит для солдата после госпиталя, после войны попасть домой! Козел он и я бы ему в морду плюнул! А эту курву накачанную силиконом, отправил бы работать на трассу , плечевой.