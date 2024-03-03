СК России возбудил уголовное дело по факту нарушения прав участника СВО, которого сняли с авиарейса в городе Москве.
БОЙЦА ZOV УНИЗИЛИ НА ВЕСЬ САМОЛЁТ. РАСПЛАТА НАСТУПИЛА ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛ
Александр Ляхов
Дурь людская. Баба стерва. Достаточно было сделать замечание и невступать в пререкания с пассажиром.
Ответить
53 мин.
Рудольф Рагозин
только так!
Ответить
33 мин.
Vasil Cornev
Вот у дуры на поводу пошел пилот, надо сказать, что он мог спокойно все разрулить! Это не мужик, если он не понимает , что значит для солдата после госпиталя, после войны попасть домой! Козел он и я бы ему в морду плюнул! А эту курву накачанную силиконом, отправил бы работать на трассу , плечевой.
Ответить
30 мин.
Свежие комментарии