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Умар Кремлев: «Мы предложили Биволу в два раза больше, чем за прошлые бои с Бетербиевым, но его команда чего-то ждет»

Президент Международной ассоциации бокса IBA Умар Кремлев предложил Дмитрию Биволу контракт на бой с Артуром Бетербиевым , увеличив его гонорар в два раза по сравнению с прошлыми поединками.

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