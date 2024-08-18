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Константин Эрнст потерял более миллиарда рублей. Откуда такие деньги у гендиректора «Первого» и почему его жена открыла собственный бизнес?

Константин Эрнст потерял более миллиарда рублей. Откуда такие деньги у гендиректора «Первого» и почему его жена открыла собственный бизнес?

2 дня назад 4,5K прочитали Появилась информация, что Генеральный директор АО «ОРТ/Первый канал» Константин Эрнст потерял более миллиарда рублей на сети торговых центров.

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Комментарии
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Денис Ватутин
Если человек вырос в мажорском районе Москвы и в одном доме с Андрюшей Макаревичем - стоит ли ждать о него честности и порядочности?
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