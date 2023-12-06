Пять авиарейсов из Иркутска включили в список субсидируемых на 2024 год

В 2024 году из Иркутска будут субсидировать авиарейсы по пяти воздушным направлениям. Информация обо всех субсидируемых региональных перевозках воздушным транспортом в России опубликована на сайте Росавиации.
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