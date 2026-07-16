Vance Slams Israeli PR Campaign To Keep War Going 'Indefinitely', & Undermine Him In a new interview on the world's largest podcast, Vice President JD Vance warned that "elements" of the Israeli government want to keep the Iran war going "indefinitely," and were pursuing an aggressive campaign to manipulate US public opinion -- going so far as to vilify Vance for his role in pursuing a diplomatic solution.
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