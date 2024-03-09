На рабочем месте избили женщину в Талдыкоргане

В соцсетях распространилась запись с камер видеонаблюдения, передаёт inАlmaty.kz. На кадрах видно, как мужчина входит в помещение пункта выдачи одного из интернет-магазинов и с вопросами «почему не открываешь? что вчера было?» начинает избивать женщину.