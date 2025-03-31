Airbus и Boeing начинают печатать самолёт на 3d-принтерах. Авиапром России ищет «точку роста»

Авиаконструктор Дьяконов: У нас есть печальная константа, тяжкий камень — это кадры Михаил Зубов Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Материал комментируют: Дмитрий Дьяконов Компании компании Airbus и Boeing планируют, что их самолёты нового поколения будут изготавливаться без применения алюминия и металлических сплавов, а почти исключительно из композитов.