Airbus и Boeing начинают печатать самолёт на 3d-принтерах. Авиапром России ищет «точку роста»

Авиаконструктор Дьяконов: У нас есть печальная константа, тяжкий камень — это кадры Михаил Зубов Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Материал комментируют: Дмитрий Дьяконов Компании компании Airbus и Boeing планируют, что их самолёты нового поколения будут изготавливаться без применения алюминия и металлических сплавов, а почти исключительно из композитов.
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