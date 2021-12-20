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Приобретенный на барахолке глобус продали за 11 миллионов рублей

Приобретенный на барахолке глобус продали за 11 миллионов рублей

Hansons Auctioneers Глобус XVI века, который бывшая владелица купила за 150 фунтов (примерно 14 тысяч рублей) на ярмарке антиквариата в Уэльсе, продали на аукционе  Hansons Auctioneers в Британии за 116 тысяч фунтов (более 11 миллионов рублей).

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