Приобретенный на барахолке глобус продали за 11 миллионов рублей

Hansons Auctioneers Глобус XVI века, который бывшая владелица купила за 150 фунтов (примерно 14 тысяч рублей) на ярмарке антиквариата в Уэльсе, продали на аукционе Hansons Auctioneers в Британии за 116 тысяч фунтов (более 11 миллионов рублей).