ЦБ поддержал создание реестра подрядчиков строительства частных домов

Центральный банк РФ поддержал инициативу члена Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского о создании публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций в сфере возведения частных домов.
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