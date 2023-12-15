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“Я молодая и красивая. Никого не ищу”, – Альбина Джанабаева перестала скрывать, что свободна

“Я молодая и красивая. Никого не ищу”, – Альбина Джанабаева перестала скрывать, что свободна

Альбина Джанабаева. Скрин ТВЦНовости о возможном разводе 44-летней певицы Альбины Джанабаевой и ее знаменитого супруга Валерия Меладзе стали настоящим трендом в социальных сетях.

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