Минтранс России исправляет техзадание на реконструкцию аэрогавани Перми

Аэропорт Перми, один из ключевых транспортных узлов Урала, готовится к важным изменениям.В соответствии с информацией, предоставленной ФКУ "РосТрансМодернизация", до конца 2025 года планируется выбрать нового подрядчика для переделки бракованного перрона перед телетрапами.
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