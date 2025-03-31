Минтранс России исправляет техзадание на реконструкцию аэрогавани Перми

Аэропорт Перми, один из ключевых транспортных узлов Урала, готовится к важным изменениям.В соответствии с информацией, предоставленной ФКУ "РосТрансМодернизация", до конца 2025 года планируется выбрать нового подрядчика для переделки бракованного перрона перед телетрапами.