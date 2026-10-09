Пенсии и пособия в 2027 году: кому и когда увеличат выплаты. Полный график индексаций Елена ГалицкаяВ 2027 году в России ожидается очередной масштабный пересмотр социальных выплат.
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