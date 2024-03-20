Подростки из Хабаровска помогли построить "Город будущего" в детском центре "Океан"

Во Владивостоке на площадке Всероссийского детского центра "Океан" завершилась тематическая программа "Лифт в будущее", которая была проведена благодаря сотрудничеству между экосистемой MTS и Благотворительным фондом "Система".
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